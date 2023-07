لأول مرة منذ 10 سنوات.. أسعار القمح تسجل أعلى ارتفاع يومي

واصلت أسعار القمح الارتفاع بعد أكبر زيادة يومية لها في 10 سنوات أمس الأربعاء، بحسب «بلومبرغ» الشرق.

وأدت التهديدات الروسية للسفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية إلى تصعيد الصراع حول صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وارتفعت العقود المستقبلية في شيكاغو 1.3% بعدما قفزت 9% تقريباً في مرحلة ما خلال الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة منذ 2012.

يأتي ذلك بعدما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنَّ جميع السفن في البحر الأسود المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية اعتباراً من اليوم الخميس.

