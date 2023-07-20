الشركة العامة للكهرباء تعلن فصل التيار على عدد من المناطق لساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الخميس ، إجراء أعمال صيانة وتنظيف وغسيل لخروجات محطة تحويل “الجميل” جهد 220 ك.ف، الأمر الذي سيترتب عليه فصل التغذية الكهربائية عن مناطق الجميل وزوارة ورقدالين) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً لمدة تتراوح بين 5 و7 ساعات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنبا للفصولات التي قد تحدث.

وفي سياق متصل أكدت شركة الكهرباء، وصول “5” حاويات محملة باسطوانات غاز ( SF6 ) خاصة بمحطات تحويل الكهرباء، لميناء طرابلس البحري ، لمعالجة الاختناقات التي تواجهها بمختلف مناطق البلاد .