رئيس نقابة الخبازين يدلي بتصريحات حول زيادة أسعار رغيف الخبز

قال رئيس نقابة الخبازين بوخريص محمد إن بعد إيقاف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الاسود، من الممكن أن تزداد أسعار رغيف الخبز إذا ارتفعت أسعار الدقيق بعد نفاد مخزون الحبوب الحالي في المطاحن.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لن تزيد أسعار الخبز حالياً لأن مخزون الحبوب لم ينفد من المطاحن بعد، ويجب على الجهات المعنية الاجتماع مع المطاحن ومعرفة مخزونها من الحبوب لضمان عدم زيادتها للأسعار قبل نفاده.

وتابع قائلًا “نطالب بتفعيل ديوان الحبوب الذي من مهامه توفير المخزون الاستراتيجي من القمح، إذ تستورد ليبيا 43‎%‎ من قمحها من أوكرانيا، بحسب مصادر، وعلى الدولة تعديد المصادر وتنويعها حتى لا يتأثر السوق الليبي”.