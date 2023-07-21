إسبانيا تصدر بيانا هاما عن فيزا شنغن

أكدت السلطات الإسبانية أن البلاد لا تستخدم أي تصنيفات لمنح التأشيرة لمواطني مختلف البلدان المتقدمين. ردًا على الادعاءات الأخيرة التي تشير إلى أن هولندا كانت تصنف هؤلاء المتقدمين.

واتُهمت هولندا في وقت سابق في أفريل باستخدام خوارزمية سرية وربما غير قانونية لتوصيف الأجانب المتقدمين. للحصول على تأشيرة شنغن بناءً على عرقهم. حيث كشف تحقيق Lighthouse Reports و NRC أن البلاد تستخدم النظام منذ عام 2015.

وبناءً على ذلك، وللتأكيد للجميع أنهم يعاملون معاملة عادلة وأن الدولة لا تدعم مثل هذه الممارسات. قدمت إسبانيا بيانًا رسميًا بشأن هذه المسألة.

وقال متحدث باسم مكتب المعلومات الدبلوماسية في إسبانيا أن جميع المتقدمين يخضعون لنفس الإجراءات. عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن أو تأشيرة وطنية. بغض النظر عن العرق والجنس والعمر والخلفية الاقتصادية.

ولا تستخدم إسبانيا أي خوارزمية أو أي نوع من عوامل التصفية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة. سواء كانت تأشيرات شنغن أو تأشيرات وطنية. معالجة التأشيرات هي نفسها لجميع المتقدمين ، بغض النظر عن أصلهم العرقي أو أي ظروف شخصية أخرى “، قال المتحدث.

بالإضافة إلى ذلك ، عند سؤاله عن سبب اضطرار بعض المتقدمين للحصول على التأشيرة إلى الانتظار لفترة أطول. لتلقي إجابة، أوضح المتحدث أن هذا يحدث بشكل أساسي بسبب العدد الكبير من الطلبات الواردة في السفارات والقنصليات المختلفة.

تمامًا مثل إسبانيا ، طمأنت السويد الجميع بأنها لا تستخدم أي خوارزميات غير قانونية لتصنيف المتقدمين.

وقال المتحدث باسم وكالة الهجرة السويدية إن السويد لا تميز ، وفي الوقت نفسه. شددت على أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفقًا لقانون طلبات تأشيرة شنغن.

وشاركت VFS Global أيضًا موقفها بشأن هذه المسألة ، قائلة إنها لا تحتفظ بمواعيد متاحة فقط للمتقدمين من بلدان معينة. قال نفس الشيء أنه لا يميز ضد الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن بأي شكل من الأشكال.