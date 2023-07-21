شنغن فيزا.. 20 مهنة تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا

أوربا تريد استقطاب عمال أجانب للعمل في المهن التي تعاني نقصا حادا في اليد العاملة.

تم تصنيف 400 مهنة مختلفة على أنها مهنة تعاني نقصا في اليد العاملة على الأقل في دولة عضوة واحدة في الاتحاد الأوروبي أو في فضاء شنغن، وهي مهن تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا.

الموقع المتخصص “شنغن فيزا أنفو” أفاد أن تقريرا صادرا عن هيئة العمل الأوروبية تطرق إلى المهن التي تعاني نقص اليد العاملة، ومهن أخرى تسجل فائضا وذلك انطلاقا من بيانات عام 2022. التقرير سلط الضوء على المهن التي تكافح دول الإتحاد الأوربي من أجل توفير اليد العاملة فيها من أجل ضمان استمراريتها.

حسب ذات المصدر، فالتقرير أشار إلى أن المهن التي تسجل نقصا في اليد العاملة في بعض البلدان، لا يوجد فائض من اليد العاملة في البلدان الأوربية الأخرى من تلك المهن. وإلا لكان من السهل معالجة تلك الإختلالات في سوق العمل بين الدول الأعضاء.

لذلك يضيف الموقع، أن الحل أمام الدول الأوروبية التي تعاني عجزا في اليد العاملة في هذه المهن هو جلب عمال أجانب من أجل شغل تلك المهن.

وهذه المهن ليست بالثانوية ولا التي يمكن الإستغناء عنها، بل هي ضرورية لاستمرار اقتصاديات الدول الأوربية بالنشاط والتطور.

قوانين هجرة لاستقطاب العمال الأجانب

الموقع ذكر أن دولا أوربية انتهجت سياسات توظيف تستهدف شبابا ويدا عاملة من دول معينة مع تسهيل الحصول على التأشيرة، وذلك من أجل مواجهة ذلك النقص. ألمانيا، حسب ذات المصدر هي من بين هذه الدول الأوربية التي تنتهج هذه السياسة.

ألمانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تسعى لجذب اليد العاملة الأجنبية لمواجهة ذلك النقص. فهناك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى قامت بتعديل سياساتها الخاصة بالهجرة. سياسات أصبحت تهدف لتكون تلك البلدان أكثر جاذبية للعمال الأجانب، خصوصا لأصحاب المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

كما سبق لمفوضية الإتحاد الأوروبي اقتراح تعزيز هجرة العمالة المستهدفة من دول خارج الإتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مواجهة نقص اليد العاملة الذي تعانيه جميع الدول الأعضاء في الإتحاد.

الموقع ذكر أن هيئة العمل الأوروبية نشرت قائمة ببعض المهن الأكثر حاجة لليد العاملة في الاتحاد الأوروبي في ما يصل إلى 16 دولة.

وأفاد أن الأجانب الذين يمتلكون خبرة أو تكوينا في هذه المهن يمتلكون فرصا أكبر للحصول على تأشيرة عمل في أوروبا، مقارنةً بأولئك الذين يعملون في مهن أخرى.

والـ20 مهنة الأكثر طلبا لليد العاملة في الإتحاد الأوروبي وفقا للهيأة الأوربية للعمل هي كالتالي :

البناؤون

النجارون

سائقو الشاحنات الثقيلة

مشغلو والعاملون على آلات المعادن

مهنيو التمريض

السباكون ومرصصو الأنابيب

كهربائيو المباني

اللحامون

العاملون على آلات صب الخرسانة والعمال المرتبطين بها

عمال الصفائح المعدنية

العاملون على الأرضيات وواضعو البلاط

مطورو البرمجيات

طهاة

عمال قطاع البناء

الميكانيكا الكهربائية والميكانيكيون

مبرمجو التطبيقات

ممارسو الطب العام

سائقو الحافلات والترامواي

ميكانيكيو ومصلحو السيارات

الأطباء المتخصصون

ومن جهة أخرى قال الموقع أن مهنا مثل مصممي الجرافيك والوسائط المتعددة، والإداريين والتنفيذيين، والصحفيين، ومصممي الديكور الداخلي، ومساعدي بيع المتاجر ومهن أخرى، تعرف فائضا بالنسبة لغالبية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، مما سيصعب الحصول على تأشيرة عمل في هذه المهن.(الشروق)