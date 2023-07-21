ترتيب جواز سفر ليبيا و قائمة الدول التي يتيح دخولها بدون تأشيرة لعام 2023

أحتلت ليبيا المرتبة 95 متذيلة ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023، بحسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”.

وتقدمت تونس و المغرب و الجزائر و مصر و الأردن و السودان على ليبيا، فيما تقدمت ليبيا على سوريا و العراق و الصومال و اليمن و فلسطين.

ويمكن لحاملي جواز السفر الليبي دخول 41 دولة فقط، ليأتي في مستوى أقل من دول مثل جيبوتي و جنوب السودان، و ميانمار، التي يستطيع مواطنوها دخول عدد دول أكثر من الليبيين .

حيث يسمح بدخول 41 دولة فقط بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول وهم الدول :

الجزائر – تونس – بنين – دومينيكا – جامبيا – هايتي – ماليزيا – موريتانيا – ميكرونوسيا – فلسطين المحتلة – السيشل – سيريلانكا – سانت فيسنت – سورينامي – بوليفيا – بوركينا فاسو – بوروندي – كامبوديا – كابفيردي – كوموروس – كوبا – إثيوبيا – الغابون – غانا – غينيا – إيران – لبنان – ليسوتو – ماكاو – مدغشقر – مالاوي – المالديف – موزمبيق – نيبال – نيجيريا – بالاو – رواندا – ساموا – السنغال – الصومال – تنزانيا – تيمور – التوغو – توفالو