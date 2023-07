” محمد أنيس” يرفع دعوى قضائية بواشنطن على مرتزقة فاغنر الروسية المتمركزين في ليبيا بسبب قتل 3 أفراد من أسرته عام 2019، والتي ذكر فيها اسم “حفتر”

قال مواطن الليبي “محمد أبو عجيلة علي أنيس”، بإنه نجا من الإعدام على يد مرتزقة فرقة “فاغنر الروسية” بتقديم دعوى قضائية في محكمة في واشنطن يوم الثلاثاء ، مستهدفًا مؤسس الفرقة – يفغيني بريغوجين- كمدعى، موضحاً فيها بأن مقاتلي “فاغنر” المتمركزين في ليبيا قتلوا 3 أفراد من أسرته ، في عام 2019 بعد احتجازهم بدون تفسير، ، وإنه هو فقط ناجٍ من إطلاق النار المزعوم.



وقال “أنيس” بإنه على قيد الحياة لأنه تظاهر بأنه ميت بعد أن قتل اثنان من المرتزقة الروسيين والده وشقيقه وأخو زوجته ، في ما يبدو أنه إطلاق نار عشوائي مُخمور باستخدام بنادق AK-47،



وقال الحساب: “استلقى أنيس على الأرض في برك دماء أفراد عائلته” حتى غادر جنود فاغنر تاركين إياه أفراد أسرته الجرحى ميتين.



الدعوى المدنية ، التي تم تفعيلها بموجب قانون فيدرالي يستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الأفراد ، هي محاولة للمساءلة من بريغوجين ، الذي أدى تمرده الفاشل في روسيا الشهر الماضي إلى اضطراب البلاد قبل أن ينتهي بنفيه إلى بيلاروسيا.

حيث تذكر الدعوى اسم “خليفة حفتر” ، أمير الحرب الليبي الذي أحضر مجموعة المرتزقة إلى ليبيا في عام 2018 على حد تعبيره في الدعوة، ولا يشترط القانون أن تكون الأطراف في القضية مواطنين أمريكيين.



لم يتلق طلب التعليق المرسل إلى حساب بريد إلكتروني مرتبط بـ فاغنر و بريغوجين ردًا.



لعب عشرات الآلاف من مرتزقة فاغنر دورًا حاسمًا في حرب روسيا في أوكرانيا، وكثير منهم مدانون تم إطلاق سراحهم من السجون الروسية للقتال من أجل الجماعة، لا سيما في معركة مدينة “باخموت” المدمرة ، قبل أن يسحبهم “بريغوجين” وسط اشتباكات مع كبار الشخصيات العسكرية الروسية في الفترة التي سبقت تمرده الفاشل.

بالإضافة الى أن مقاتلي فاغنر المستأجرين قاتلوا أيضًا في جميع أنحاء العالم ، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.



لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير العملي الذي يمكن أن تحدثه دعوى “أبوعجيلة أنيس” القضائية على “بريغوجين” ، الذي ليس لديه ممتلكات أمريكية معروفة يمكن مصادرتها لدفع تعويضات.

ومن غير المرجح أن تتعاون حكومتا روسيا وبيلاروسيا مع المحكمة، ولكن رواية “أنيس” يمكن أن تلفت الانتباه إلى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة فاغنر والتي تراكمت على مدى سنوات ، وكثير منها في سياق نزاعات غامضة يبدو أن المجموعة قد تصرفت بحرية وواجهت القليل من التداعيات.



وبحسب الرواية التي قُدمت للمحكمة ، في عصر 23 سبتمبر / أيلول 2019 ، كان “أنيس” وعدد من أفراد أسرته من الرجال يقودون سيارتهم في إسبيا ، وهي قرية قريبة من طرابلس ، عندما أوقفهم مسلحون ، وتبعوهم إلى منزلهم.



ووضع المسلحون “أنيس” وأفراد أسرته في شاحنة مبردة مصادرة من مصنع للعصير وقادوا السيارة لساعات. لم يرد المقاتلون، الذين كانوا يشربون الخمر، على الأسئلة المطروحة باللغة العربية، على الرغم من أن أحدهم طالب بمعرفة بلغة إنجليزية ركيكة ما إذا كانت الأسرة الليبية على صلة بالجماعة المتطرفة المعروفة باسم الدولة الإسلامية.



تقول الرواية أنه يمكن التعرف على الرجال على أنهم مرتزقة فاغنر ، لأن لديهم “عيون زرقاء” وتدريب عسكري واضح وقيادة “نموذج فريد للمركبة”، موضحة بأن بعد أن نفذ مرتزقة فاغنر إطلاق النار المزعوم وغادروا ، ساعد “أنيس” أحد أشقائه ، الذي نجا من طلق ناري في ساقه ، في الهرب، وبقي في ليبيا.



ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن تكون الدعوى المرفوعة الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن بداية جهود أوسع للتحقيق في التورط المربح لشبكة المرتزقة في النزاعات. حدثت تصرفات فاغنر في ليبيا قبل سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما دفع بريغوجين إلى الاعتراف علنًا بصلته بالجماعة.



قال ، المحامي المتخصص في المحاسبة على الجرائم الفظيعة “كيب هيل” والذي عمل كرئيس لفريق التحقيق في بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا ، إن بث المزاعم في المحكمة سيسمح بفحص الحقائق وإثباتها.



كما قال هيل: “هذا لا يعني أن قادة فاغنر وجميع مقاتليهم سيتم جرهم إلى المحكمة”، “لكنه يمارس ضغوطًا عليهم ، وهو أمر مهم جدًا عند التعامل مع الروس” ، في إشارة إلى سياسة روسيا الراسخة لنشر المعلومات المضللة.



حيث يمكن أن تزيد الدعوى القضائية من الضغط القانوني على “حفتر” ، وهو جنرال سابق وأصل تابع لوكالة المخابرات المركزية ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية ويستخدم لسنوات فاغنر للمساعدة في شن حرب ضد حكومة ليبية مدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على البلاد.

وكشفت الدعوى بأن رفعت المجموعة التي تساعد المدعي في رفع قضيتها ضد “بريغوجين” و “حفتر” ، التحالف الليبي الأمريكي ، عدة دعاوى قضائية ضد حفتر لتورطه المزعوم في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

تم رفع القضايا بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ، وهو قانون صدر عام 1991 يتطلب من المدعي إثبات أن الشخص قد استنفد سبل الانتصاف القانونية المحلية.



قال ، مدير المناصرة في التحالف الليبي الأمريكي ” عمر تبوني” بأن لا ينبغي لأي عضو في مجموعة فاغنر في ليبيا أن يشعر بالأمان أو الإعفاء من مواجهة العدالة.





قبل رفع الدعوى القضائية يوم الثلاثاء ، قدم “أنيس” رواية عن وفاة أفراد عائلته لوسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية.

كما تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لفريق بعثة تقصي الحقائق المدعوم من الأمم المتحدة الذي زار ليبيا هذا العام ونشر تقريرًا وجد “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن مقاتلي فاغنر المتورطين في القضية “ارتكبوا جرائم حرب مثل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية”، ولا يزال مستقبل عمليات فاغنر الدولية غير واضح.

وأشارت وثائق المخابرات الأمريكية التي تم تسريبها هذا العام إلى أن فاغنر أجرت عمليات في 13 دولة في إفريقيا ، على الرغم من تفاوت نطاق أعمالها على نطاق واسع. في أبريل ، قال أنس القماطي ، مدير معهد صادق للأبحاث ومقره طرابلس ، لصحيفة واشنطن بوست إن مجموعة فاغنر “ربما كانت أكثر الجهات الفاعلة التي تزعزع الاستقرار وتعمل الآن في ليبيا”.

تم ذلك وفق حساب باللغة الإنجليزية تم مشاركته مع المحكمة ولم يتم التحقق من تفاصيله بشكل مستقل، وأنه بقلم “آدم تايلور”، وساهم في هذا التقرير “سلفادور ريزو”.

