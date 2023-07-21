ارتفاع أسعار القمح العالمية عقب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب الأوكرانية

بدات أسعار القمح بالارتفاع حول العالم متأثرة بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية الاثنين الماضي.

ووفقا لموقع Middle East Eye، فإن الأسعار في البورصة الأوروبية قفزت بنسبة 8.2% عن اليوم السابق، لتصل إلى 253.75 يورو للطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%.

الارتفاع في الأسعار شمل العقود الآجلة للقمح الأمريكي التي قفزت بنسبة 8.5%، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وفي الـ 17 من يوليو الماضي، أعلن المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف”، أن اتفاقيات البحر الأسود لم تعد سارية اليوم لأن الجزء المتعلق بروسيا لم ينفذ حتى الآن.

وكانت اتفاقية الحبوب الموقعة في 2022 التي جرى تجديدها في مارس الماضي لمدة 60 يوماً، قد سمحت بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وتخفيف الأثر الكبير للحرب على أسعار الغذاء العالمية.