أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي، وبالتحديد على خط التدفق قطر «10» بوصات الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بالحقل.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى ورود بلاغ صباح أمس الخميس، إلى مشرف وحدة السلامة والإطفاء ومشرف الأمن الصناعي بحقل البيضاء النفطي من قبل منسقة الصيانة ومنسقة العمليات، بوقوع تسريبين بخط التدفق قطر «10» بوصة.

وتابعت الشركة أنّ طواقم الإطفاء خرجت على الفور لاتخاذ كافة إجراءات السلامة وتأمين الموقع للعمل على إصلاح هذا التسرب بعزل منطقة الحادث، بحضور ومتابعة مراقب الحقل ومنسق الصيانة ومشرف السلامة ومشرف العمليات ومشرف الشؤون الفنية.

وأكدت الشركة أنّ فريق صيانة الأنابيب تمكن بعد عدة ساعات من العمل المتواصل، من إصلاح التسريبين وإعادة فتح الصمامات من قبل منسقة العمليات وإرجاع الخط للعمل، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للاستمرار في عملية الضخ للحفاظ على معدلات الإنتاج.

The post الخليج العربي تعلن سيطرتها على تسريبين في حقل البيضاء النفطي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا