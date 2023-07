النفط يُسجل رابع مكاسب أسبوعية على التوالي

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 2% في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وسط آمال بانتعاش الطلب.

يأتي ذلك في حين تُقيم فيه الأسواق احتمالات التحفيز الاقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة وخفض المعروض من المنتجين الرئيسين، بالإضافة إلى تزايد الأدلة ‏على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي ‏من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8% لتبلغ عند التسوية 81.07 دولار للبرميل، مع مكاسب أسبوعية بنحو 1.2%، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار ، أو 1.9٪، مرتفعًا عند 77.07 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪ تقريبًا في الأسبوع، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

