اقتصاد عاجل

الشركة العامة للكهرباء توضح مستجدات مشروع محطة الحقن اوباري

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت 22 يوليو 2023، أن العمل جار على تنفيذ مشروع محطة الحقن اوباري جهد 11/66 ك . ف بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجنوبية ، التي ستساهم في زيادة أداء النقل الكهربائي وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها في المنطقة.

وفي سياق متصل أعرب عدد كبير من المواطنين ، عن رضاهم التام على الأعمال المنجزة، والاجراءات المتخذة من قبل شركة الكهرباء، والتحسن الملحوظ في أداء الشبكة الكهربائية، خلال الذروة الصيفية الحالية إلى حد الآن، مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجسمية التي اجرتها الشركة والتي ادخلت حدود 3000 آلاف ميغاوات على الشبكة العامة ، ليصبح التوليد المتاح 8000 آلاف ميغاوات وات والعجز تقريباً “صفر”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك