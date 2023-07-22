وزارة نفط الدبيبة: القول بأن مصروفاتنا كبيرة جداً “كذب”

أفاد مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز ببطلان ما يتداول من دعاوى بأن حجم إنفاق وزارة النفط والغاز كبير، وإن مصروفاتها كبيرة جدا لدرجة أنها فاقت الميرانية المخصصة لها من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

واستنكر مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة مثل هذه الأقاويل، مستعيناً بتقرير مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق عن الفترة: ( 1 يناير – 30 يونيو 2023م) للقطاعات العامة ومن بينها قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له كالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وقال “بلغ حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز والجهات التابعة له عن كل هذه الفترة مبلغ وقدره 1,840,534,661.938 ( بالحروف :مليار وثمانمائة وأربعون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ).

حيث أنه وبالرجوع الي مصروفات ديوان وزارة النفط والغاز وما تم تخصيصه لها من مبالغ حسب الترتيبات المالية”.

ولفت إلى أن ما تم تسييله فعلياً لديوان وزارة النفط والغاز حتى 30 يوليو 2023 هو فقط : 5,063,446.000 د.ل. (بالحروف: خمس ملايين وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ديناراً ليبياً)، و أن الميزانية المرصودة من حكومة الوحدة الوطنية المقدرة بـ 34 مليار دينار إنما هي مرصودة للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط، ومعالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الإلتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج، فهذه الميزانية هي لمتناول المؤسسة الوطنية للنفط وليس لوزارة النفط والغاز.

واختتم ” نلاحظ أن أكثر نسبة لحجم الإنفاق هي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة”.