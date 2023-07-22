الهند تمنع تصدير الأرز الأبيض باستثناء “بسمتي”

أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم السبت، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية، في بيان لها، إن هذا الحظر سيساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و”التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية”، مشيرة إلى أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأضافت الوزارة أن صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، تمثل حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وأنها صدرت العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

وفي ذات السياق حذرت شركة “غرو انتيليجنس” التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند، التي تمثل وحدها أكثر من 40 بالمئة من شحنات الأرز العالمية، قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.

وتابعت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الإفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخما هائلا في أسعار المواد الغذائية.