تغييرات جديدة.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 23 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 23 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7683 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.3052 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1284 دينار، والدولار الكندي 3.6059 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1767 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2711 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2982 دينار، والدينار التونسي 1.5603 دينار، والدرهم المغربي 0.4888 دينار ليبي.