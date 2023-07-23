وزارة الاستثمار تبدأ بتنفيذ مشاريع مهمة في عدة مناطق مختلفة

بدأت الحكومة الليبية في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأهمية والأولوية، تنفيذا للاتفاق المبرم بين شركة BFI و شركة السكك الحديدية والانشاءات الصينية CRIG كما تم عقد عدد من الاجتماعات بمتابعة مباشرة من وزير الاستثمار بالحكومة الليبية “علي السعيدي”.

هذا وتم التوافق على أن يتم البدء الفوري في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات محطات تحلية مياه البحر بعد الاجتماع مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إضافة إلى البدء في خمسة مشاريع توطين محطات الطاقة الشمسية في عدة مناطق

كما تم التعاقد مع المختصين من الشركة العامة لتحلية المياه على أن تكون بداية تنفيذ المشروعات التنموية في مجال المياه بتنفيذ محطتي التحلية بكل من بنغازي 400 ألف متر مكعب يوميا، وطبرق 200 ألف متر مكعب يوميا.