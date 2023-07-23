انتهاء أعمال صيانة مهبط أوباري المدني

أكد مدير مطار أوباري محمد ميلاد أن أعمال صيانة المهبط قاربت من الانتهاء، بنسبة إنجاز بلغت 90 %.

وأضاف ميلاد، أن أعمال صيانة المهبط أجريت وفق المواصفات الدولية المعمول بها بالمطارات، واستعمال الربط الشبكي “جوغريد”، وهو ما سيطيل عمر الأسفلت ويمنع حدوث تشققات بالمهبط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت ميلاد إلى استمرار أعمال صيانة الأجزاء المتهالكة من ساحة وقوف الطائرات، إضافة إلى استلام مبنى إداري متكامل للموظفين، والانتهاء من أعمال مشروع السياج حول المطار.