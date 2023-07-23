تقرير يكشف عن وجود 1150 شركة مليارية حول العالم

وفق صحيفة البيان الإماراتية أظهر تقرير صادر عن «مؤسسة دبي للمستقبل» أن هناك 1150 شركة مليارية حول العالم توجد واحدة منها على الأقل في 47 دولة.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تحتل المراتب الثلاث الأولى من حيث عدد الشركات المليارية، إذ تمتلك الولايات المتحدة 612 شركة، والصين 174 شركة، بينما توجد 65 شركة مليارية في الهند.

وأوضح التقرير أن التمويل يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم الابتكار، وتوسيع أعمال الشركات الناشئة وصولاً إلى تحول بعضها إلى شركات مليارية، أي تتجاوز قيمتها المليار دولار، سواء كان مصدر التمويل الشركات الاستثمارية أو التمويل الجماعي أو التبرعات أو صناديق الاستثمار.

ونبّه التقرير إلى أن قطاع التمويل وريادة الأعمال يواجه في كثير من الأحيان تحديات وتقلبات وفترات ازدهار، تقابلها أيضاً فترات انكماش.

وبحسب الظروف الاقتصادية العامة السائدة في العالم، فقد انخفضت معدلات تمويل المشاريع بنسبة وصلت إلى 50% تقريباً على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي أو تقلبات غير متوقعة في الأسواق.