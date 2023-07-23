سفارة دولة عربية تصدر تنبيهاً عن إجراءات جديدة لحاملي تأشيرة شنغن

كشفت سفارة سلطنة عمان في برلين بألمانيا عن إجراءات جديدة للسفر فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، مفادها أنه صار يفرض على حاملي تأشيرة شنغن بأن تكون الدولة التي أصدرتها هي الوجهة الأولى لاستخدامها.

وأوضحت السفارة العمانية أن الدخول للأراضي الألمانية “كوجهة أولى” بتأشيرة صادرة من دولة أوروبية أخرى يعطي الحق لقيام السلطات الألمانية بإرجاع المواطن وعدم السماح له بالدخول.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العمانية، هناك أنواع مختلفة من تأشيرة شنغن المتاحة، مثل تأشيرة العبور (الترانزيت)، تأشيرة السياحة، تأشيرة زيارة الأسرة أو الأصدقاء، تأشيرة العمل، تأشيرة الأنشطة الثقافية والرياضية، تأشيرة الزيارة الرسمية، تأشيرة الدراسة، تأشيرة لأسباب طبية. (RT)