تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 23 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 23 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 23 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7802 د‫.‬ل – للبيع – 4.7563 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1650 ~ 5.1600 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7100 ~ 5.6700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1800 ~ 5.1750 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.195 دينار

تحويل يورو لتركيا

+7 ~ 9 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار

▪️ فضة كسر ب2.35 ~2.75 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب240.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب245.00 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.23 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.235 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = ~% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = ~% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =580 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري