انطلاق أولى الرحلات الجوية بين طرابلس وروما بعد توقف دام 10 سنوات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد 23 يوليو 2023، أن أولى الرحلات بين طرابلس وروما ستبدأ غدا الإثنين، إيذاناً باستئناف الرحلات بين البلدين بعد توقف دام عشر سنوات.

وأوضح الدبيبة خلال كلمة له قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما، أن هذه الخطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى، مشيرا أن العمل جاري لفتح خط جوي بين روما وبنغازي.

يشار إلى أن الرحلات الجوية بحسب مسؤولين ستكون عن طريق خطوط طيران ميد سكاي والخطوط الجوية الإيطالية.