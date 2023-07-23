الاقتصاد تتابع مع مركز الصادرات إيجاد فرص لتسويق المنتجات المحلية للأسواق العالمية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد 23 يوليو 2023، مع نائب مدير مركز تنمية الصادرات، لمناقشة سبل إيجاد فرص لتصدير المنتجات المحلية للأسواق العالمية، وتسهيل المشاركة بالمعارض والفعاليات التجارية الخارجية للشركات والمصانع المقيدة بسجل المصدرين لدى المركز.

وأشاد الحويج بجهود إدارة المركز في زيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية، ومتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركات والمصانع المحلية، وعمليات التصدير عبر المنافذ، موجها بتطوير أداء المركز ودعم فروعه بمختلف المناطق.