قرار حكومي يرفع اسعار الاسمنت في ليبيا

شهدت أسعار اسمنت الاتحاد ارتفاعًا ، اليوم الأحد، حيث سجل قنطار الإسمنت 45 دينار بعد أن كان يُباع صباح اليوم بـ42 دينار، وارتفع سعر القنطار “المكيس” من 40 دينار صباح اليوم إلى 43 دينار.

ويرجع الارتفاع إلى قرار حكومي بإيقاف امدادات الكهرباء عن المصانع المنتجة في ساعات الذروة وذلك لتقليل الأحمال وتجنب قطع التيار على المواطنين وهو ما طرح على طاولة وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة قبل أيام في اجتماع عقده مع أصحاب الشركات والمصانع المحلية لبحث تأثير هذا القرار على معدلات الانتاج والأسعار، بحسب تطبيق بكم .