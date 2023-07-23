شاهد.. الجهات المشمولة في الافراجات المالية بعدد من القطاعات مع مرتبات شهر يوليو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إلافراجات المالية للعدد من الجهات في عدد من القطاعات تشملها مرتبات شهر يوليو .

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر يوليو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان : (مستمرة)

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق كاباو مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مستشفى ترهونة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق صبراتة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق الجفارة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق العزيزية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مجمع العيادات الغيران مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للخيالة والمرح والفنون مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن جهاز دعم الاستقرار مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن جامعة الجفرة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية المتوسطة ترهونة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن ديوان الهيئة العامة للسياحة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الماية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق طرابلس مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن ديوان وزارة الداخلية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مركز الوطني للرقابة على الاغذية والادوية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للبحث والعلوم والتكنولوجيا مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن المجالس البلدية اسبيعة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق مسلاتة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مكاتب الاقتصاد والصناعة بالمناطق الجفرة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن ديوان الهيئة العامة للسياحة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الشقيقة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق سوق الجمعة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن جامعة الزنتان مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن صندوق دعم الزواج مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن المجالس البلدية عين زارة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الاصابعة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مركز جراحة وعلاج امراض القلب بصبراتة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مفوضية المجتمع المدني مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن ديوان وزارة الحكم المحلي مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن الاكاديمية الليبية مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مكاتب الخدمات المالية بالمناطق مزدة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن المجالس البلدية القلعة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم ترهونة مع مرتبات شهر يوليو

الافراجات المالية عن مراقبة الخدمات الصحية ترهونة مع مرتبات شهر يوليو