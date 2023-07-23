نقيب الخبازين: لا بد من تعدد مصادر الحبوب للحفاظ على استقرار الدقيق في البلاد

قال نقيب الخبازين أبوخريص أبو القاسم، إنه على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب إلا أن ذلك لم يؤثر على توفر الدقيق ولا على أسعاره في السوق الليبي.

وأكد أبوخريص في تصريحات صحفية، أن الدقيق متوفر، والأوضاع مستقرة، والأسعار ثابتة كما هي عليه في كل مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وطالب نقيب الخبازين الجهات الحكومية بالانتباه للمخزون الإستراتيجي للحبوب في البلاد لأن بعض المطاحن الخاصة لا يهمها سوى الربح، مطالبا بدعم ديوان الحبوب المولود منذ أكثر من عام للحفاظ على مخزون إستراتيجي من الحبوب والقضاء على الاحتكار، والحفاظ على الأمن الغذائي.

وتابع “لا بد من تعدد مصادر الحبوب للحفاظ على استقرار الدقيق في البلاد، وعدم تأثر السوق المحلي بأي تغيرات خارجية”.