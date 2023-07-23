خاص.. “العابد” يفصح لصدى حصرياً عن تفاصيل نظام الحوكمة الرشيدة في قطاع العمل

كشف وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن ملتقى الحوكمة الرشيدة يتحدث عن ترسيخ فكرة الحوكمة الرشيدة وتنظيم الادارة والإصلاح الإداري .

وتابع بالقول: ومن المعروف أن جهاز الدولة مترهل بأعداد كبيرة من الموظفين من خلال الحوكمة الرشيدة يتم التحويل الرقمي للحصول على قاعدة بيانات دقيقة للجهاز الإداري وبالتالي يتم تدريب وتأهيل الكوادر الادارية بجهاز الإداري للدولة وبالمقابل هناك مشروع اخر بشأن ريادة الأعمال وهذه المشروعات تصب فى الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية للقطاع الاداري للدولة.

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