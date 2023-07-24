إعلام جهاز النهر الصناعي يقدر تواصل عمليات صيانة خط مياه اجدابيا لنحو 40 يوما

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي صلاح الساعدي، لتطبيق بكم الإخباري اليوم الإثنين 23 يوليو 2023، أن الفرق الفنية تمكنت من حصر المنطقة المتضررة عند الخط الذي تعرض للانفجار بين أجدابيا والزويتينة، وذلك بعد إتمام عمليات سحب المياه من الموقع، ومن الأنبوب الرئيس.

وأوضح الساعدي، أن الأضرار لحقت بأنبوب واحد حتى الآن، وينتظر نتيجة الكشف عن خط الأنابيب من الداخل، مقدرا أن تستمر أعمال الصيانة بين شهر و 40 يوما، ليعود الإمداد المائي كما كان في السابق.

وارجع الساعدي سبب تحطم المحطة إلى كثرة التوصيلات غير القانونية، من بعض المواطنين، إضافة إلى الاعتداءات والسرقات المتكررة على مكونات وخطوط مياه النهر الصناعي.