تحديث جديد… المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 24 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7673 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.3056 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1356 دينار، والدولار الكندي 3.6062 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1769 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.271 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2979 دينار، والدينار التونسي 1.5641 دينار، والدرهم المغربي 0.4887 دينار ليبي.