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تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 24 يوليو 2023

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 24 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7793 د‫.‬ل – للبيع – 4.7554 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1700 ~ 5.1650 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.7100 ~ 5.6700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1850 ~ 5.1900 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.210 دينار

تحويل يورو لتركيا
+7 ~ 9 قروش

▪️ الليرة التركية
0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني
7.31 دينار

▪️ فضة كسر ب2.35 ~2.75 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب239.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب244.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.23 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.235 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = ~% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = ~% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي =580 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري

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