تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 24 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 24 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7793 د‫.‬ل – للبيع – 4.7554 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1700 ~ 5.1650 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7100 ~ 5.6700 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.50 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1850 ~ 5.1900 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.210 دينار تحويل يورو لتركيا

+7 ~ 9 قروش ▪️ الليرة التركية

0.24 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار ▪️ فضة كسر ب2.35 ~2.75 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب239.50 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب244.50 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.23 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.235 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = ~% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = ~% الامان الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =590 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =580 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي