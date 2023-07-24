لوفين مالطا: لن يتم تسليم “المصراتي” على الرغم من تقارير وسائل الإعلام الليبية حول صفقة لقاء روما

ذكرت صحيفة “لوفين مالطا” اليوم الأثنين أنه لن يتم تسليم محمد علي أحمد المصراتي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم ليلو كينغ إلى ليبيا على الرغم من الشائعات التي تدور داخل ليبيا بأنه سيتبع اتفاقًا حكوميًا جديدًا.

وقالت الصحيفة أن هذه الشائعات تأتي في أعقاب اجتماع عقد في روما بإيطاليا لقادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا وركز الاجتماع على التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية والأفريقية لمواجهة تحديات الهجرة المستمرة .

وبحسب الصحيفة أنه تم التوصل أمس إلى اتفاق بين رئيسي الوزراء المالطي والليبي خلال اجتماعهما في روما لتسليم اللاجئ الليبي محمد المصراتي إلى طرابلس في المستقبل القريب .

وقالت مصادر مطلعة لـوفين مالطا أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة مع موقف مالطي واضح: لا يمكن تسليم المجرمين للسلطات الليبية من قبل الحكومة المالطية ولكن فقط من قبل المحاكم المالطية .

وتابعت الصحيفة بالقول أن محمد المصراتي يواجه حاليًا تهماً جنائية في مالطا بما في ذلك غسيل الأموال والتهرب الضريبي والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة بعد اعتقاله الشهر الماضي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية