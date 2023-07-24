انخفاض أسعار النفط وترقب عالمي لرفع أسعار الفائدة

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين 23 يوليو 2023، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 % إلى 80.66 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.5 % إلى 76.70 دولار للبرميل.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” جيروم باول ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.

كما تترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وعلى الصعيد المحلي فحافظ إنتاج النفط الخام الليبي مليون و207 برميل يوميا، بينما بلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل يوميا.

وبحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط فإن الكميات المنتجة من النفط خلال شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 35 مليون برميل، وبلغت الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي لغرض التصدير والاستهلاك المحلي أكثر من مليار متر مكعب.