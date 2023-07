“الدبيبة” يشارك في في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد_الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة، والذي يعقد على هامش قمة الأمم المتحدة للأغذية، مؤكداً بأن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار بين أفريقيا و أوروبا، خاصة في التنمية الزراعية.

وأثنى “الدبيبة” على الشراكة الأوروبية الأفريقية في جميع المجالات، داعيا مجلس (ECAM) لعقد المؤتمر الخامس بالعاصمة طرابلس وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار بين القطاع الخاص اللييي والمؤسسات الإيطالية العاملة في هذا المجال .

وأشار رئيس الحكومة إلى مشاركة ليبيا في مؤتمر الهجرة والتنمية، الذي عقد في روما يوم الأمس، وإلى اتفاق المشاركين في المؤتمر على ضرورة التنمية والتأهيل في دول المصدر لضمان الاستقرار.

ويذكر بأن مؤتمر الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة انعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومين، بمشاركة الرئيسين الغاني والأرميني ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، كذلك بحضور نحو ألفي مشارك عن 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.

