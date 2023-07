“الدبيبة” يؤكد أمام حكومة الوحدة عمل لإلغاء الحظر المفروض على الطائرات الليبية في منطقة الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين عن وصول الرحلة الأولى للخطوط الإيطالية إيذانا باستئناف الرحلات المباشرة بين لمطار روما و طرابلس، بعد غياب دام نحو 10 سنوات.

وأكد الرئيس بأنه أمام حكومته عمل لإلغاء الحظر المفروض على الطائرات الليبية في منطقة الاتحاد الأوروبي وخطوة اليوم ستساعد على هذا الاتجاه.

وأوضح “الدبيبة” بأن الرحلة الأولى التجريبية هي إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية، مضيفاً بأنه ستنطلق الرحلات التجارية للمواطنين شهر سبتمبر القادم.

