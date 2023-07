المتحدث باسم شركة الكهرباء: لدينا فائض في الإنتاج ولم نلجأ حتى الٱن لبرنامج طرح الأحمال

نفى المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” في تصريحات مساء الاثنين نفيا قاطعا ما يتداول بشأن قيام شركة الكهرباء بتنفيذ طرح الأحمال.

وأكد “التائب” أن الأعطال العرضية التي تحصل هذه الأيام ببعض المناطق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت ال40 درجة مئوية وليس لجوء الشركة لطرح الأحمال.

وكشف المتحدث باسم شركة الكهرباء عن وجود فائض في إنتاج الشركة من الكهرباء يتراوح من 500 إلى 700 ميجاوات، والمشكلة تكمن في خطوط النقل التي تعمل الشركة على صيانتها

