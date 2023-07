مصرف ليبيا المركزي يؤكد بأن “الشنطي” مازال المخول على حسابات هيئة الرقابة الإدارية

أكد مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي “أشرف أبوراس” في رسالة موجهة لهيئة الرقابة الإدارية تحققت”تبادل” من صحتها، بأن “سليمان الشنطي” مازال هو المخول على حسابات الهيئة لدى المصرف المركزي.

وأوضح المسؤول بالمصرف المركزي بأن هيئة الرقابة الإدارية لديها خمسة حسابات جارية لدى “المركزي” وهي حساب الباب الأول وحساب الباب الثاني وحساب الباب الثالث وحساب الودائع والأمانات وحساب الإيرادات.

وأضاف بأن المخولين على حسابات الهيئة حتى تاريخ الكتاب المؤرخ بيوم الاثنين 24 يوليو هم “سليمان الشنطي” و”خالد بن عيسى” و”ناصر محمد مسعود” و”عماد عمران صالح”.

