تحديث جديد… المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 25 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7706 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2872 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1285 دينار، والدولار الكندي 3.6266 دينار ليبي، والليرة التركية 0.177 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2718 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5665 دينار، والدرهم المغربي 0.4892 دينار ليبي.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7706 د.ل
|4.7825 د.ل
|4.7587 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2872 د.ل
|5.3004 د.ل
|5.274 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1285 د.ل
|6.1438 د.ل
|6.1132 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6266 د.ل
|3.6356 د.ل
|3.6175 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2321 د.ل
|3.2401 د.ل
|3.224 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.4916 د.ل
|5.5054 د.ل
|5.4779 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4594 د.ل
|0.4605 د.ل
|0.4582 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4762 د.ل
|0.4774 د.ل
|0.475 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7096 د.ل
|0.7114 د.ل
|0.7078 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.37 د.ل
|3.38 د.ل
|3.36 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2718 د.ل
|1.275 د.ل
|1.2687 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2988 د.ل
|1.3021 د.ل
|1.2956 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5665 د.ل
|1.5705 د.ل
|1.5626 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.355 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4892 د.ل
|0.4904 د.ل
|0.4879 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.27 د.ل
|1.27 د.ل
|1.26 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0081 د.ل
|0.0081 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.53 د.ل
|0.53 د.ل
|0.53 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.177 د.ل
|0.1774 د.ل
|0.1765 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6676 د.ل
|0.6693 د.ل
|0.666 د.ل
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