تحديث جديد… المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 25 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7706 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2872 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1285 دينار، والدولار الكندي 3.6266 دينار ليبي، والليرة التركية 0.177 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2718 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5665 دينار، والدرهم المغربي 0.4892 دينار ليبي.