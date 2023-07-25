الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تبحث التعاون مع وكالة الاستثمار القبرصية

احتضنت السفارة الليبية بدولة قبرص، أمس الإثنين 24 يوليو 2023، اجتماعاً، بحضور مندوبين عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، وكالة تنشيط الاستثمار القبرصية ، الهيئة العامة للمعارض ، المنطقة الحرة المريسة ، الغرفة التجارية بقبرص.

واستعرض الاجتماع تنشيط قطاع الاستثمار بمختلف المجالات والتسهيلات التي تعزز نشاط القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفق قانون الاستثمار في ليبيا، كما تم مناقشة آلية تنظيم الملتقى الاستثماري الليبي القبرصي شهر أكتوبر من العام الجاري، بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية.