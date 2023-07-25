المتحدث باسم الكهرباء ينفي اللجوء لطرح الأحمال ويعزى الانقطاعات للصيانة

نفى المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” لتطبيق بكم الإخباري اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، تطبيق الشركة لبرنامج طرح الأحمال حتى الآن، مؤكدا وجود فائض طاقة يقدر بين 500 إلى 700 ميغاوات، نتيجة تحسن عمليات التوليد من الوحدات المختلفة بالمحطات الكهربائية على مستوى البلاد.

وأوضح التائب أن جميع الانقطاعات الكهربائية التي تحدث الآن في العاصمة طرابلس خاصة، وفي بقية المدن الليبية عامة، سببها إجراء صيانات عاجلة لخطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وبعض المحطات الفرعية في الأحياء، نتيجة التوصيلات غير القانونية وبعض الأعطال الروتينية، إضافة لتهالك الكوابل الرئيسة جهد 30 ك. ف، والجهد المتوسط، نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد السنوات الماضية.