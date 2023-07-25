اقتصاد

خاص: السلطات الليبية منعت صحفي بلجيكي متخصص في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار من الدخول إلى ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: أن السلطات الليبية منعت الصحفي البلجيكي “ليسوار” المتخصص في القضية المالية بين المؤسسة الليبية للاستثمار وبلجيكا من الدخول إلى ليبيا حيث أن تم رفض منحه التأشيرة .

وأضاف ارنوتس لصدى الاقتصادية إننا ليس لدينا فكرة عن سبب رفض منح التأشيرة الليبية للصحفي البلجيكي كما أن بلجيكا لا ترى أن هناك خلاف بين البلدين .

وتابع المحامي بالقول أن السلطات الليبية تحاول تصعيد ذلك إلى هذا المستوى لكن السلطات البلجيكية تتجاهل الاستفزازات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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