مصر.. توقّعات بوصول الاستثمارات في حقل “ظهر” للغاز إلى 15 مليار دولار

كشف مجلس الوزراء المصري، يوم الإثنين، عن توقّعاته بوصول الاستثمارات في حقل “ظهر” للغاز إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أوضح المجلس في بيان له، حقيقة وجود مشاكل تقنية في الحقل، قائلاً «إنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل “ظهر” تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة».

وأكد أن حقل «ظهر» يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، علماً أنه يجري العمل حالياً لحفر البئر رقم عشرين بالحقل، باستثمارات تبلغ نحو 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج نحو 2.3 مليار قدم3 غاز في اليوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن نحو 12 مليار دولار.

كان الإنتاج المبكر من الحقل بدأ عام 2017 بمعدلات نحو 350 مليون قدم3 غاز في اليوم، واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، إذ أدخل عدد 19 بئراً على الإنتاج.