مباحثات ليبية مغربية حول الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين

التقى عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي، اليوم الثلاثاء، بمقر الغرفة، مع المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للغرفة على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بدولة ليبيا.

واستعرض اللقاء المشاريع المستهدفة وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

هذا ونوه الضاوي بأن القطاع الخاص بدولة ليبيا يشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بالمملكة المغربية تحت إشراف وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة.

