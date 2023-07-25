خاص.. منظمة العمل العربية تفصح عن ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية مع ليبيا

قال مدير منظمة العمل العربية “فايز المطيري في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن مشاركة منظمة العمل العربية بندوة الحوكمة الرشيدة جاءت بناءً على كيفية الاستفادة من الطاقات الشبابية مضيفاً أن المهن تتغير بإستمرار و مافرضته علينا جائحة كورونا فى السنوات الماضية هو استعجال الدول فى الرقمنة وفى إستخدامها بشكلها الفعلي ونحتاج إلى تطوير أنفسنا ونحتاج أن الدفع شبابنا للأمام من ناحية حضانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

مضيفاً بضرورة الابتعاد عن المهن التقليدية ولابد من مواكبة التطور المستمر وستكون ليبيا أولى الدول المتقدمة التى نفخر بها بالخصوص.

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