تحديث جديد… المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 26 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7697 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2795 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1529 دينار، والدولار الكندي 3.6204 دينار ليبي، والليرة التركية 0.177 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2715 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2986 دينار، والدينار التونسي 1.5638 دينار، والدرهم المغربي 0.4908 دينار ليبي.