الحكومة تتابع صيانة خط مياه اجدابيا وتكلف لجنة لحصر الأضرار والتعويضات

تابع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة ” أمس الثلاثاء 25 يوليو 2023، أوضاع انفجار خط النهر الصناعي في مدينة أجدابيا ، مع رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي “أحمد الديب”، ورئيس لجنة إدارة شركة المياه والصرف الصحي “رفيق أبولسين “، وبحضور وزراء المالية والمواصلات.

وقدم الديب موقفا عاما عن انفجار خط النهر، مؤكدا أن أعمال الصيانة ستستغرق نحو 15 يوما، وأنه جرى تعويض نقص الإمدادات في مدينة بنغازي عبر جهاز استثمار مياه النهر بتوفير 200 ألف متر مكعب يومياً.

وأكد أبولسين إرسال 28 سيارة لسحب المياه إلى مدينة أجدابيا، عملت 4 أيام متواصلة في 3970 رحلة، إضافة إلى 11 صهريجا لتوفير المياه لمستشفى المدينة والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح وكيل الحكم المحلي، عمل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار بممتلكات المواطنين جراء الانفجار، التي ستحيل نتيجة عملها لاحقا إلى مجلس الوزراء لتخصيص التعويضات اللازمة.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لجهاز النهر، بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق الذي لم تتم معالجته، مع التأكيد على ضرورة استكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار وصرف التعويضات اللازمة.

وتقدم الدبيبة بالشكر لجميع العاملين في جهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، على مجهوداتهم المبذولة ومهنيتهم العالية في التعامل مع الأزمة.

وكانت قد شهدت المدينة منذ أيام انهيار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا والزويتينة، وأصدر رئيس الوزراء فور وقوع الحادثة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط المياه الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.