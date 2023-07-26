اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: انتاج النفط الليبي يشهد ثباتًا لمدة شهرين متتاليين

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الإربعاء أن المؤسسة الوطنية للنفط تنشط عملية إعادة تدفق الحقول النفطية وذلك لزيادة الإنتاج النفطي في البلاد ولكن في الآونة الأخيرة بدت التهديدات للإنتاج أكثر أهمية من احتمالات الاتجاه الصعودي.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الليبي عند مستواه الحالي منذ سبتمبر عام 2022 حيث تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بانتظام عن أخبار جيدة .

وقالت المؤسسة في 25 من يونيو إن بئري نفط في حوض مرزق عادا للخدمة بعد أعمال الصيانة ولم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن إنتاج البئرين لكنها قالت إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2025 .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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