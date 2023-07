قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” إن الوضع العام للشبكة الكهربائية في ليبيا مطمئن وممتاز، تزامنا مع موجة الحر غير المسبوقة ومعاناة عدد من الدول المستقرة من مشاكل في الكهرباء ابتداءً من دول الجوار، وفق قوله.

وأضاف “التائب” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الشركة وضعت الخطط اللازمة للبدء في صيانة محطات الجهد المتوسط بكافة المدن والمناطق الليبية لتعزيز استقرار الشبكة، وذلك بعد التغلب على مسألة العجز في الإنتاج، بحسب قوله.

ولفت “التائب” إلى أن الشركة لا تنفي انقطاعات عرضية تحصل بين الحين والآخر ببعض المناطق نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتوصيلات العشوائية والنمو السكاني الحاصل والتي ترتب عليها هذه الأعطال، مؤكدا أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لصيانتها أولا بأول.

وأشار “التائب” إلى أن هناك وفرة في الإنتاج من 500 إلى 700 ميغاوات، وأن الشركة لم تلجأ لطرح الأحمال كما كانت تفعل طيلة السنوات الماضية التي كان العجز فيها كبيرا والطرح يصل لساعات طويلة، بحسب وصفه.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء قيام فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة بأعمال مدّ كوابل جديدة بدل المعطوبة ومعالجة اختناق طارئ بمنطقة عمارات حي الأكواخ لإرجاع التغذية الكهربائية للمواطنين رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة .

كما واصلت فرق الصيانة بدائرة التركيبات العامة طرابلس جهودها لاستبدال خلية ضغط منخفض بحجم 800 أمبير داخل “محطة حسن عون” نتيجة للتوسع في النشاط السكاني ضمن نطاق دائرة توزيع المشروع .

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + الشركة العامة للكهرباء

The post “انقطاعات عرضية” في الكهرباء جراء موجة الحر، والشركة تنفي “طرح الأحمال” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار