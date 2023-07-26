خاص: محامي الأمير البلجيكي يرد على صحيفة “بروكسيل مورنينغ” ويصفها بأنها مدفوعة لمصالح مؤسسة الاستثمار

صرح محامي الأمير البلجيكي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء ردا على صحيفة بروكسيل مورنينغ حيث قال: يبدو أنه هذه الصحيفة مدفوعة للمصالح الأجنبية التي تمارس الضغط على الاتحاد الأوروبي حيث أن كل ما ورد عن المقال المتحيز للمؤسسة الليبية للاستثمار دعاية مضللة .

وأضاف من جانبه استقال القاضي كليز من منصبه في تحقيق آخر يتعلق بممارسة قطر للضغط على الاتحاد الأوروبي لأن ابنه له أسهم في نفس الشركة واسمها قطرغريت وهومشتبه به محتمل ولم يتم اتهام القاضي كليز بالفساد كان عليه إحالة القضية إلى قاضٍ آخر لتجنب أي اشتباه في التحيز وليس كما ورد أنه يواجد مشاكل ومتهم من قبل الحكومة الليبية.

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