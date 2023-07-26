أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 26/07/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
آونصة الذهب عالمياً 🌍
ب1972.1 $ 🇺🇲 🔽
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب239.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب279.41 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب292.72 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب319.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب265 ~275 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب310 ~325 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~345 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب345 ~365 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.35 ~2.75 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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