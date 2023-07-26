متحدث جهاز مشروع النهر الصناعي يوضح اخر التطورات وموعد عودة المياه إلى بنغازي

أوضح المتحدث باسم جهاز مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي اخر التطورات بشأن اعمال اصلاح الانبوب المتضرر وموعد عودة المياه إلى بنغازي.

وقال الساعدي في تصريحات تلفزيونية أن فرق العمل قامت بسحب المياه بالكامل، وبدأت فعليا بالأعمال الهندسية الخاصة بجهاز النهر، وأزالت الأنبوب المتضرر، مضيفاً أنه استجلبت كافة القطع لتركيبها بدل المتضررة بموقع السرير وسلوق.

وأضاف الساعدي أن “الفرق الأخرى قامت بالكشف على الصمامات الواقعة قبل وبعد الأنبوب المتضرر لوجود وصلات غير قانونية وصمامات مسروقة وأخرى عاطلة، مشيراً إلى أنه “عقد اجتماع أمس مع شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، وقدموا لنا الجدول الزمني للعمل، وسيستمر الخفض من 23 يوما إلى 18 يوما لانتهاء الصيانة”.

وأكد الساعدي أن “شركة النهر شددت على أن العمل يكون على مدار اليوم، وذلك بتوفير أطقم إضافية إلى أن يتم إنجاز العمل.

وأضاف الساعدي أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة قبل الموعد المجدول، ويحتاج الجهاز إلى ما يقارب 4 أيام لتعبئة الخط بالمياه للضخ من السرير إلى تازربو عملية تدريجية ومعقدة تمر بمراحل عدة.

وقال الساعدي أنه من المتوقع وصول المياه إلى مدينة بنغازي بعد 20 يوما من الآن.