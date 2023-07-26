اعلان هام من مصرف الوحدة بشأن “المرابحة الاسلامية”

أصدر مصرف الوحدة، اليوم الاربعاء، اعلاناً هاماً لزبائنه بشأن استئناف خدمة المرابحة الاسلامية.

وقال المصرف في بيان مقتضب، أن موعد استئناف استلام طلبات منتجات المرابحة الإسلامية بمختلف فروعه ووكالاته اعتبارا من الأول من شهر أغسطس القادم.

وكان المصرف قد اشار في وقت سابق أن المستندات المطلوبة هي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة للزبون والضامن، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، للزبون والضامن، صورة من البطاقة الشخصية (ملونة) أو جواز سف ساري المفعول، بالإضافة لتنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب للزبون والضامن، في حال تجاوز الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، وتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم.