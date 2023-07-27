تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 27 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7628 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2834 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1698 دينار، والدولار الكندي 3.6127 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1767 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2697 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2967 دينار، والدينار التونسي 1.5641 دينار، والدرهم المغربي 0.4922 دينار ليبي.